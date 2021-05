A Milano si vaccina la nazionale di pallavolo: un requisito necessario per le Olimpiadi

Uno dei requisiti per partecipare all prossime Olimpiadi di Tokyo è quello che ciascun atleta sia vaccinato contro il covid. Bene, Milano sarà la sede per la vaccinazione della nazionale femminile di pallavolo.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sottosegretario con delega allo Sport, Antonio Rossi, il responsabile della campagna vaccinale per la Lombardia, Guido Bertolaso, il direttore di Areu, Alberto Zoli, con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, accompagneranno mercoledì 12 maggio, la nazionale nell'hub vaccinale di Palazzo delle Scintille. Le azzurre, infatti, in base ai protocolli del Coni e del Governo, saranno vaccinate in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Saranno presenti anche il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco e il segretario Generale del Coni, Carlo Mornati.