Com'è la situazione dei nidi e delle scuole dell'infanzia a causa del covid?

"Pur sospendendo l'attività di dopo scuola tra le 16.30 e le 18, e recuperando la forza lavoro impiegata in quella fascia oraria, il numero delle contrazioni registrato è stato comunque significativo. Il servizio sta tenendo, ma abbiamo avuto circa un 10% di sezioni di nido e di infanzia che hanno dovuto contrarre l'orario", con i bambini che sono stati mandati a casa anzitempo a seconda delle situazioni.

La vicesindaca milanese e assessora all'Istruzione, Anna Scavuzzo, ne ha parlato durante la commissione consiliare Educazione dove ha fatto un punto sull'impatto della pandemia sui servizi per la fascia 0-6 anni. "Il numero di assenze - va avanti Scavuzzo - è in continua crescita, e il monitoraggio che stiamo facendo dice che non siamo ancora arrivati al picco". Infatti "il numero di certificati di tamponi positivi che arrivano in queste ore va aumentando - spiega la vicesindaca - la situazione rimane comunque critica".

Scavuzzo illustra poi la situazione relativa ai servizi educativi. L'offerta nella fascia 0-3 anni vede presenti in città 103 nidi a gestione diretta, 35 nidi a gestione indiretta in strutture comunali in appalto e 96 nidi privati accreditati convenzionati, con oltre 7.000 bambini accolti. Alcuni servizi integrativi sono stati sospesi, causa pandemia. Al momento rimangono comunque aperti diversi 'Centri Prima Infanzia'. Le ludoteche sono invece chiuse per l'emergenza santiaria.

Per la fascia 3-6 anni ci sono 170 scuole dell'infanzia e un'offerta di oltre 20.000 posti. Per quanto riguarda gli orari dei nidi, attualmente è prevista un'apertura giornaliera di 9 ore, dalle 7.30 alle 16.30 (l'orario pre-covid era 7.30 - 18, per un complessivo di 10,5 ore). Le scuole dell'infanzia, invece, sono aperte 8 al giorno, dalle 7.30 alle 18, con mezz'ora di 'pre-scuola' e mezz'ora di 'post-scuola'. L'orario pre covid prevedeva sempre mezz'ora di 'pre-scuola', due ore (dalle 16 alle 18) di dopo scuola e 8 ore di apertura ordinaria (dalle 8 alle 16). Per quanto riguarda le assenze tra il personale, "ne avevamo 515 a metà settembre, 491 a metà ottobre, 569 il 10 novembre, 690 il 15 dicembre", e adesso, con dati relativi al 10 gennaio, sono 734. Per far fronte alle assenze, fa sapere ancora Scavuzzo, si è spesso dovuto impiegare il personale assunto per il post scuola.