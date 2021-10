Micro zone rosse contro il covid ma niente più lockdown, dice Pregliasco

Micro zone rosse chirurgiche per sconfiggere il covid, dopo i piccoli recenti incrementi in alcuni parametri epidemiologici. Lo prospetta Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, intervistato dall'Adnkronos Salute. "Stiamo assistendo a un colpo di coda del virus, con piccoli incrementi, non pesantissimi, dei casi, ma credo che l'approccio italiano prudente, fatto di misure di precauzione e vaccinazioni, sembra stia pagando", afferma lo scienziato.

Riguardo allo scenario futuro, Pregliasco esclude ipotesi di lockdown sia 'durissimo' come a marzo e aprile 2020 sia più morbido con le zone 'colorate' come lo scorso autunno e inverno. "Potrebbero esserci delle micro zone rosse chiurgiche", commenta, "in seguito all'aumento dei contagi di covid. Ipotesi di lockdown credo siano una extrema ratio remota".

Secondo Pregliasco, in assenza di nuove varianti particolarmente pericolose e con un atteggiamento prudente da parte di tutti, si potrà superare l'inverno senza grandi problemi. "Spero sia l'ultima battaglia", afferma, "poi ci sarà una convivenza col virus. Ma gli scenari passati (il lockdown e le zone colorate, n.d.r.) non sono sicuramente riproponibili, grazie a una serie di fattori, primi fra tutti la campagna di vaccinazione e l'atteggiamento di prudenza fin qui adottato".

Pandemia "come onde in uno stagno"

Anche dove i dati di contagi sono molto elevati, come nel Regno Unito, "la proporzione dei morti - fa notare lo scienziato - è estremamente più bassa rispetto al passato. Questo ci fa ben sperare che si riesca ad assistere le persone che si ammalano senza stressare il servizio sanitari nazionale". Secondo Pregliasco, "la pandemia viaggia con onde come quelle del sasso di uno stagno: le prime sono state le peggiori, ora con il clima freddo e il fatto che staremo molto più al chiuso, che le scuole sono riaperte e si è tornati al lavoro in presenza, ci sta un'onda di risalita ma queste ondulazioni sono gestibili, finora ce l'abbiamo fatta, continuiamo a mantenere alta l'attenzione".