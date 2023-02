"Indossare le mascherine", "tenetevi ad almeno 1 metro": i cartelli che i virologi suggeriscono di eliminare

Togliere i cartelli (ancora presenti in vari luoghi delle nostre città) con le regole anticovid, ritenute ormai antiquate. L'invito - arrivato per primo dall'infettivologo Matteo Bassetti - è stato rilanciato anche dal virologo Fabrizio Pregliasco, dell'ospedale Galeazzi di Mialno. Tra i messaggi ritenuti non più attuali, quelli che invitano ad indossare le mascherine, a mantenere una 'distanza di sicurezza' di almeno un metro, a salire in ascensore uno per volta e così via.

"Ripuliamo senz'altro le città da tutta una serie di cartelloni sparsi, vecchi, non aggiornati", ha commentato Pregliasco, sentito dall'Adnkronos Salute: "E rimettiamoli in linea in quelle situazioni dove servono e serviranno nel futuro", come nelle situazioni ospedaliere più a rischio ("ma non in tutta la struttura").

L'anacronismo di queste indicazioni era stato sottolineato da Bassetti in mattinata. Secondo l'infettivologo del San Martino di Genova, infatti, il covid causa la polmonite ormai "forse nello 0,5% dei casi" e non più nel 20% come prima, ed è "diventato molto simile ad altri virus respiratori-influenzali". Per Bassetti "non sparirà e qualcuno avrà forme più impegnative, come anziani e fragili, e a quelli dovremo dedicare attenzione, ma per il resto la situazione sarà ampiamente gestibile".

L'infettivologo aveva anche evidenziato che la più recente riesplosione della pandemia in Cina avrebbe potuto produrre scenari differenti e, alla fine, si è risolta in "nulla di peggiore, pur avendo" il virus "fatto il giro del mondo una decina di volte, dando tra l'altro una maggiore immunità a tutti". Secondo Bassetti, andrebbe in particolare tolta la regola che non permette ai parenti di visitare i malati nelle Rsa e ospedali: "Oggi è una regola stupida, vergognosa".