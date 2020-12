Test per il covid nei centri commerciali del Milanese: come funziona

Un test rapido per il covid all'interno dei parcheggi dei mall. Succede al Centro Commerciale di Vimodrone e al Porte di Milano di Cesano Boscone, dove 7 giorni su 7, dalle 7 alle 19, è possibile sottoporsi all'esame, accedendo in auto a un’area delimitata e ben segnalata nel parcheggio.

A lanciare il servizio, in collaborazione con le istituzioni locali, Ceetrus Italy, società che gestisce il centro, e che offre tamponi antigenici rapidi in modalità drive-in anche in altri centri commerciali italiani.

Come funziona

Per chi decide di sottoporsi al test, i risultati vengono poi rilasciati nell'arco di 15 minuti. E se il tampone dovesse risultare positivo è possibile effettuare in loco anche quello molecolare.

Per effettuare il tampone a Vimodrone è necessario prenotarlo online all'indirizzo www.parkingo.com, pagando con bancomat, carta di credito o PayPal. Per i residenti della cittadina il tampone viene offerto ad un prezzo scontato.

Chi invece volesse fare il tampone antigenico all’interno della Smart Clinic Gruppo San Donato del Centro Commerciale Porte di Milano (Cesano Boscone), può prenotare attraverso call center 0283468966 oppure on-line su webappgsd.grupposandonato.it.

L’iniziativa di Ceetrus Italy ha il sostegno di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza che, in particolare con l’Associazione territoriale Confcommercio di Sesto San Giovanni, promuove presso le imprese il servizio dei test nel parcheggio del Centro Commerciale di Vimodrone.