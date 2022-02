24 mila bambini vaccinati contro il covid nel weekend in Lombardia

Sono 24.357 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sono vaccinati contro il covid in Lombardia nel weekend del 29 e 30 gennaio 2022. Lo fa sapere l'assessorato al welfare. Di questi, 11.866 erano prime dosi e 12.491 seconde dosi. Nel totale ci sono anche quelli che si sono vaccinati nei 28 hub predisposti per accogliere i bambini che non si erano prenotati: un'iniziativa di 'open day' dedicata ai più piccoli per incentivare la vaccinazione di questa fascia d'età.

Nel territorio di Ats Milano (comprendente la città metropolitana di Milano e la provincia di Lodi), le vaccinazioni ai bambini sono state 4.298 sabato e 3.628 domenica. In entrambe le giornate sono state più numerose le seconde dosi, come nel resto della regione: sabato 2.080 prime e 2.218 seconde, domenica 1.261 prime e 2.367 seconde.

17 mila nei 28 hub dedicati anche ai bimbi non prenotati

In 28 hub potevano accedere anche i bambini che non si erano prenotati. Le vaccinazioni in questi hub sono state 17.179, un totale in cui, precisa l'assessorato al welfare, "sono conteggiati sia i bambini prenotati sia quelli non prenotati". Le prime dosi, in questi hub, sono state 8.021 e le seconde dosi 9.158 in tutto il weekend.

Nell'hub milanese di Fiera Milano City (viale Scarampo), uno dei 28 coinvolti nell'accoglienza anche di bambini non prenotati, sabato le vaccinazioni a questa fascia d'età (prenotati e non) sono state 2.391, domenica 1.790. Preponderanti le seconde dosi: sabato 1.594 (contro 797 prime dosi), domenica 1.464 (contro 326 prime dosi).