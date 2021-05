Vaccini anti covid in vacanza, la Moratti è d'accordo

Vaccini contro il covid nelle zone di vacanza. Lo propone Letizia Moratti, vice presidente della giunta lombarda, a margine della visita all'ospedale di Vimercate (Mb), effettuata venerdì mattina. Secondo la Moratti, assessora al welfare, potrebbe essere una buona idea per proseguire con la campagna di vaccinazione durante il periodo estivo senza intoppo e senza che le persone "rinuncino" alla vacanza altrove per vaccinarsi.

"Noi - ha detto la Moratti - in Lombardia abbiamo vaccinato tutti coloro che lavorano nel nostro territorio. Quindi credo che, in questo momento, sia auspicabile una condivisione con le altre regioni per dare la stessa possibilità a chi, dal territorio lombardo, si deve spostare".

E' solo un'idea, per ora, ma a cui stanno lavorando tutte le regioni e che, presto, sarà esposta in un tavolo di confronto con il commissario all'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo. Si tratta, in pratica, di effettuare, per esempio, la seconda dose di vaccino anti covid in un luogo di vacanza, per non perdere il ritmo vaccinale e rispettare le scadenze delle seconde dosi senza limitare il turismo.