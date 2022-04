Città ucraine senz'acqua, ma l'Europa finanzia la guerra col gas russo. Il flash mob

Flash mob a Milano per protestare contro l'acquisto di gas e petrolio dalla Russia, mentre città ucraine come Mykolaiv sono senz'acqua

Dal 24 febbraio, quando è iniziata la guerra della Russia in Ucraina, fino al 6 aprile, l'Unione europea ha versato 35 miliardi di euro alla Russia acquistando forniture energetiche: nello stesso periodo ha dato all'Ucraina armi per un miliardo di euro. Le cifre sono state fornite il 6 aprile da Josep Borrell, alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e la sicurezza. Lo stesso Borrell, parlando quel giorno alla plenaria del parlamento europeo, ha aggiunto: "Questa gigantesca differenza deve evidenziare l’importanza e la necessità di attuare ciò che il consiglio ha chiesto di fare: dobbiamo ridurre la dipendenza energetica".

Nel frattempo, a due mesi dallo scoppio della guerra, la tendenza non si è invertita, ma sempre più città ucraine, oltre alla distruzione, devono fare i conti con l'assenza di acqua. Così la comunità ucraina milanese ha organizzato, venerdì 22 aprile, un flash mob in piazza del Duomo per illustrare questa discrepanza. Da una parte la rappresentazione degli acquisti dell'Unione europea di gas e petrolio russo, dall'altra i cittadini ucraini costretti a raccogliere acqua anche dalle pozzanghere.

"Veniamo in piazza del Duomo ogni giorno dal 24 febbraio", ha ricordato Victoria, fellow in Bocconi: "Oggi mostriamo che tanti paesi europei finanziano la guerra in Ucraina comprando gas e petrolio dalla Russia. Intanto a Mykolaiv, da oltre dieci giorni, l'infrastruttura di approvvigionamento idrico è stata distrutta dai russi e gli abitanti non hanno acqua. Fare business con la Russia significa finanziare la guerra".

La staffetta dell'acqua

C'è una storia di guerra e solidarietà che sta legando, in questi giorni, Mykolaiv a Odessa, separate da una distanza di circa 130 chilometri. La resistenza di Mykolaiv 'salva' Odessa dall'invasione: così i cittadini di Odessa (tra cui molti sfollati dalla stessa Mykolaiv) organizzano ogni giorno una carovana di trasporto di acqua per la città stremata dalla sete.