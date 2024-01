Con il cambio di proprietà degli ultimi tempi che ha visto nuovi investitori affiancarsi ai fondatori storici e alla famiglia Farinetti, Eataly ha intensificato la sua proattività circa le nuove aperture in giro per il mondo. Strategia che si è fatta decisamente sentire in particolare sul mercato italiano (senza trascurare i grandi investimenti in Nordamerica beninteso) dove lo store di prodotti gastronomici nato a Torino ha sperimentato una serie di format commerciali nuovi, puntando su location capaci di garantire un ampio passaggio di potenziali acquirenti e comensali.

In effetti uno dei propositi della nuova proprietà del brand è proprio 'aggredire' - come si dice nella terminologia del marketing - spazi dotati di rilevanti potenzialità commericali come porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. E allora ecco l'apertura al Terminal 1 a Fiumicino nel 2022 ed ecco la grande apertura a Roma Termini di cui vi parlammo in anteprima qui su CiboToday.

Il pop up store di Eataly a Milano Centrale

In occasione delle feste 2023/2024 poi c'è stata poi anche un'apertura temporanea, ancora attiva in questi giorni, a Milano Centrale, in una posizione di grande visibilità proprio di fronte ai binari. Si tratta di un negozio di dimensioni non eccessive e con un solo ingresso che - a partire dall'opening a novembre 2023 - ha proposto in special modo dolciumi, pandori, torroni, panettoni, tanti spumanti con una piccola parte destinata anche ad altri prodotti (pasta secca, sughi, conserve) quasi sempre a marchio Eataly. Il negozio temporaneo sarà operativo per vendere gli ultimi dolci per la Befana (visto che le feste volgono al termine ci sono mega offerte tipo "prendi 3, paghi 1"!) e poi qualche giorno ancora sino a domenica 14 gennaio, dopodiché verrà disallestito. Viste le strategie di Eataly tuttavia è facile prevedere che Milano Centrale - sconda stazione italiana per numero di passeggeri e una delle maggiori di tutta Europa - potrà ospitare ben presto un Eataly, questa volta fisso e stabile sul modello di quello romano.