Incendio a Melzo, devastato il bar del centro sportivo

Un incendio ha avvolto e devastato il bar del centro sportivo di via Buozzi a Melzo (hinterland est di Milano) nel primo pomeriggio di lunedì 18 giugno. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e pare che una donna sia rimasta intossicata.

Tutto è successo poco prima delle 14, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme. Sul posto sono al lavoro i pompieri con diversi mezzi.

La centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso perché una donna di cui non sono note le generalità pare sia rimasta intossicata. Per il momento non sono note le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'incendio sono al lavoro anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Pioltello.