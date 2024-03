Incendio in un maneggio nel Milanese

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di venerdì in un maneggio a Solaro (Milano). Le fiamme hanno interessato una delle strutture del Country Ranch a.s.d in via Lombra.

La richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 16. Sul luogo del rogo sono intervenuti d'urgenza i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Monza Brianza e di Varese. Stando a quanto riferito dai pompieri per spegnere completamente le fiamme è stato necessario un lungo lavoro di 'smassameto'.

Oltre ai vigili del fuoco, in via Lombra sono arrivati anche due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) in codice rosso, con automedica e ambulanza. Stando alle prime indicazioni due donne sono state soccorse sul posto: una 90enne e una 23enne, nessuna sarebbe grave.