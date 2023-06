Incendio a Milano, fiamme in un palazzo di via Mercantini: due persone in ospedale

Un incendio ha devastato un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 25 di via Luigi Mercantini a Milano (zona Bovisa) nel pomeriggio di mercoledì 21 giugno. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, due persone sono rimaste intossicate e trasportate in ospedale.

Tutto è accaduto poco prima delle 16, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Ignote, al momento, le cause che hanno fatto divampare le lingue di fuoco. Sul posto sono intervenuti cinque squadre dei vigili del fuoco di via Messina che in prima battuta hanno evacuato lo stabile (tre piani) e successivamente hanno domato il rogo.

Due persone che avevano inalato del fumo sono state trasportate in codice verde in ospedale. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto anche la polizia locale di Milano che ha chiuso al traffico la strada.