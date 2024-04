Incendio al Quartiere degli Olmi, devastata la sala riunioni

Incendio nella notte tra domenica e lunedì al Quartiere degli Olmi, periferia sud-ovest di Milano. Ha preso fuoco la sala comune del supercondominio, in via Ippocastani 15, di fianco alla centrale termica. Una sala utilizzata abitualmente dagli abitanti del quartiere per le riunioni. Le sedie si sono bruciate e le pareti della sala mostrano i segni delle fiamme.

Ne dà notizia Stefano Gorgoglione, capogruppo di Fratelli d'Italia in Municipio 7: "Un atto criminale che ha scosso i residenti. Un'azione inaccettabile che mina la sicurezza delle strade e della città nel quartiere", dichiara. La natura dell'incendio è, probabilmente, dolosa, perché una finestra in vetro rinforzato è stata spaccata, presumibilmente con materiale incendiaro. Chi ha ispezionato la sala lunedì mattina ha notato anche la maniglia della porta d'ingresso forzata, tanto che ora è rotta.

Secondo le prime informazioni, sul posto non sarebbero intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Lunedì pomeriggio, invece, si è recata in via Ippocastani la polizia, che indaga sull'episodio. Nella stessa sala, giovedì 18 aprile avrebbe dovuto tenersi una riunione dei rappresentanti di condominio per la centrale termica, per discutere dell'eventuale cambio del gestore.