Incendio alla Barona nella notte: fiamme fino al secondo piano

Intorno alle 2.30 della notte tra venerdì 15 e sabato 16, in viale Faenza 29, in un caseggiato MM, c'è stato ancora un mezzo dato alle fiamme. Non è il primo episodio nelle ultime due settimane.

La denuncia di Omar Praticò (FdI), consigliere di Municipio 6. A bruciare uno scooter. Il rogo è arrivato fino al secondo piano. L'azione è stata con ogni probabilità dolosa.

"Poteva essere una strage, se ci pensiamo", ha detto il consigliere. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Dai primi riscontri, non dovrebbero esserci persone ferite.