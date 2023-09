Incendio in un palazzo a Milano: a fuoco una casa al secondo piano, edificio evacuato

Incendio martedì sera in un palazzo di Milano. Il rogo, stando alle informazioni fornite dai vigili del fuoco, è divampato poco dopo le 21.30 in una casa al secondo piano dello stabile al civico 6. Le fiamme si sarebbe originate dalla cucina e in pochi minuti si sarebbero propagate al resto dell'abitazione.

Provvidenziale l'intervento dei pompieri che hanno spento l'incendio ed evacuato tutto il condominio, di cinque piani. Fortunatamente non si segnalano feriti e al termine delle operazioni dei soccorritori - sul posto 118, forza dell'ordine e caschi rossi - gli inquilini hanno potuto far ritorno nelle loro case.

Poco prima, alle 19.50, un altro rogo si è verificato nel palazzo al 6 di via Merati a Canegrate, nel Milanese. Lì ad andare a fuoco sono stati alcuni elettrodomestici in una cantina al piano -1. Fortunatamente anche in quel caso non si sono registrati intossicati né ustionati.