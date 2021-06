Maxi incendio in zona Washington a Milano, tetto a fuoco: salvati due operai

Grosso incendio nel pomeriggio di venerdì 4 giugno, verso le 13, in zona Washington a Milano. Ad andare in fiamme il tetto di un palazzo all'angolo tra via Costanza e via Washington. Sul posto due ambulanze del 118, polizia di Stato e vigili del fuoco, con una decina di mezzi.

Nel rogo sono rimasti coinvolti due operai, i quali sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. In totale l'Azienda regionale emergenza urgenza ha soccorso, per intossicazione, quattro persone tra operai e condomini, un 35enne e un 38enne, trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano; e una 59enne un 36enne, andati in verde al San Carlo. L'intero stabile, di sette piani, è stato evacuato.

L'incendio, di importanti dimensioni, è stato domato nell'arco di circa un'ora. Un'alta e densa colonna di fumo si è levata al cielo venendo avvistata anche a distanza nella zona ovest di Milano. Gli agenti della polizia di Stato sono al lavoro per ricostruire esattamente quanto accaduto. In base a quanto accertato dalla questura, il rogo sarebbe scaturito durante alcuni lavori per saldare alcune guaine in un solaio.