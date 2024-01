Incidente a Milano, auto si ribalta dopo lo schianto: attimi di paura per 4 bambine

Prima l'impatto tra due macchine (e una che si ribalta su un fianco), poi le sirene dei vigili del fuoco e le ambulanze. Attimi di paura all'incrocio tra via Giacomo Carissimi e via Timavo a Milano (zona Maggiolina) nel pomeriggio di martedì 16 gennaio, dove si è verificato un incidente tra due auto.

Tutto è successo intorno alle 17, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Nel sinistro sono rimaste coinvolte sei persone, due donne di 40 e 71 anni e quattro bambine dai 4 ai gli 8 anni. Inizialmente la centrale operativa del 118 aveva inviato i vigili del fuoco, un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, ma fortunatamente non è successo nulla di grave.

Tre persone hanno rifiutato le cure mediche, una delle bambine è stata trasportata in codice verde alla clinica De Marchi. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Poco prima, intorno alle 15, una pattuglia dei ghisa era in un sinistro in viale Cassala.