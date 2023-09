Incidente a Cusano, coppia travolta da un'auto: entrambi in ospedale

Lei è stata trasportata in codice rosso al Niguarda, lui in codice giallo al San Raffaele. Lei è in condizioni delicate, lui meno. È l'epilogo dell'incidente avvenuto in via Alemanni a Cusano Milanino (hinterland nord della città) nella serata di domenica 17 settembre.

Tutto è successo poco prima delle 19.30 tra via Marconi e via Alemanni, quando un'auto ha travolto due anziani di 82 anni che stavano attraversando la strada. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.

La coppia è stata soccorsa dai sanitari del 118, inviati sul posto dall'Areu (Azienda regionale di emergenza urgenza). La donna, sbalzata per diversi metri a causa dell'impatto, è stata trasportata in codice rosso al Niguarda a causa di una ferita alla testa e a un trauma cranico; meno gravi le condizioni dell'82enne che è stato accompagnato in codice giallo al San Raffaele.

Solo poche ore prima un uomo di 28 anni, Vassil Facchetti, è stato travolto e ucciso da un'automobile pirata in viale Jenner a Milano. L'uomo alla guida è stato rintracciato nella tarda serata dalla polizia locale.