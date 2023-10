Incidente a Milano, uomo investito da un'auto sulle strisce: è grave

Ennesimo grave incidente a Milano. Pochi minuti prima delle 15.30, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 83 anni è stato investito da un'auto in piazza Pietro Gobetti, a due passi dalla stazione di Lambrate.

Soccorso dagli equipaggi di un'auto medica e un'ambulanza del 118, l'anziano è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico: le sue condizioni sono molto delicate. Stando a quanto riferito dai soccorritori, nello schianto ha riportato un gravissimo trauma facciale. Le due persone a bordo della macchina, invece, sono rimaste praticamente illese.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetterà ora il compito di ricostruire le cause dell'incidente. Secondo quanto finora ricostruito, l'83enne stava attraversando sulle strisce pedonali.

L'incidente è solo l'ultimo di una serie praticamente infinita: da inizio anno sulle strade di Milano hanno già perso la vita undici pedoni investiti da vetture e mezzi pesanti.