Grave incidente: anziano cade in bicicletta e muore

Grave incidente stradale a Rho. Secondo le prime informazioni, un uomo è caduto in bicicletta in via Pontida a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi che, però, hanno trovato la vittima già in arresto cardiaco a causa del trauma subito. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, 21 dicembre. La vittima è un uomo di 86 anni. Nella caduta avrebbe riportato un grave trauma cranico, per lui fatale. A intervenire, oltre all’ambulanza e all’auto medica, i carabinieri della compagnia di Rho.