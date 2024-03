Con la Kawasaki fa incidente contro un'auto e vola per 10 metri: morto

Un motociclista di 46 anni, di Milano, è morto in un incidente tra la sua moto e un'auto a Rivolta d'Adda (Cremona), nel primo pomeriggio di sabato, attorno alle 13.

Lo schianto, nel quale è rimasta ferita anche una 19enne che guidava la vettura, è avvenuto all'incrocio tra la provinciale per Cassano d'Adda (Milano) e la strada che porta nella zona industriale e verso Casirate d'Adda (Cremona).

Il centauro era in sella a una Kawasaki quando per motivi ancora da capire si è scontrato con una Volkswagen, contro la ruota anteriore sinistra. Il 46enne è stato sbalzato a 10 metri di distanza e quando i soccorritori sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare. Presenti tre equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Crema hanno fatto i rilievi per stabilire con certezza la dinamica e le colpe delle persone coinvolte nel tragico incidente.