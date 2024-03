Omicidio a Cesano Boscone: uomo ucciso a coltellate dal nipote

I fendenti in strada. Poi la confessione davanti ai carabinieri. Un uomo di 41 anni, Roberto P., è stato ucciso nella notte tra lunedì e martedì a Cesano Boscone, nel Milanese. Ad ammazzarlo sarebbe stato suo nipote, un 29enne, che ha poi confessato il delitto.

La violenza è esplosa poco dopo la mezzanotte in via don Luigi Sturzo, una strada abbastanza isolata che corre dietro le case popolari del quartiere Tessera. Il 41enne, stando alle prime informazioni finora apprese, è stato centrato con diversi fendenti al collo e al torace. Soccorso dagli equipaggi di un'auto medica e un'ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso del San Carlo in codice rosso, ma un'ora dopo i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

A ucciderlo, stando alle prime informazioni, sarebbe stato suo nipote, Antonio I., che pochi minuti dopo il raid si è presentato in caserma dicendo di aver accoltellato lo zio. Il ragazzo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri della compagnia di Corsico, con l'accusa di omicidio.

Sull'agguato indagano i militari, che stanno ora effettuando tutti gli accertamenti per cercare di ricostruire l'accaduto. Sembra - secondo i primi dettagli filtrati - che zio e nipote abbiano discusso in strada per futili motivi. A quel punto il giovane si sarebbe scagliato contro il 41enne, trovato a terra sull'asfalto vicino alla sua auto. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti, che lo hanno notato sull'asfalto.

Vittima e fermato sono entrambi originari della provincia di Foggia. Lo zio risulta residente a Sedriano e ha qualche piccolo precedente alle spalle. Il ragazzo, anche lui con precedenti, vive invece nella vicina Buccinasco.