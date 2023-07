"Ho ucciso una ragazza": la confessione dell'ex di Sofia

"Ho ucciso una ragazza". Con queste parole Zakaria Atqauoi, 23 anni e incensurato, ha confessato l'omicidio della sua ex fidanzata Sofia Castelli, 20 anni. Dopo il delitto, avvenuto all'alba di sabato 29 luglio nell'appartamento dove la ragazza viveva con la sua famiglia, in corso Roma a Cologno Monzese (Milano), l'assassino reo confesso si è presentato al comando di polizia locale della cittadina per confessare.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, anche attraverso l'interrogatorio del 23enne, condotto dalla pm di Monza Emma Gambardella, Atqauoi avrebbe teso un agguato alla giovane vittima introducendosi nella sua abitazione per poi accoltellarla, colpendola con più fendenti alla gola. La ragazza, come testimoniano peraltro le ultime storie che aveva pubblicato su Instagram, aveva passato la serata alla discoteca The Beach di via Corelli a Milano, in compagnia di alcune amiche, per poi rincasare quando stava albeggiando. L'ultima fotografia mostra il suo palazzo alle 5.58, alle prime luci del mattino.

La ventenne e il suo assassino reo confesso avevano avuto una relazione di circa tre anni. Poi si erano lasciati. Qualunque sia stato il movente del delitto, il 23enne sarebbe entrato nell'appartamento dove Sofia abitava con i genitori e il fratello più piccolo, che si trovavano in Sardegna per un anniversario di matrimonio, per poi aggredirla. "Ho ucciso una ragazza" ha detto Atqauoi appena entrato al comando della locale, dove ha poi confessato il delitto.

Arrivati nell'abitazione di corso Roma, i carabinieri hanno trovato la giovane Sofia per terra, esanime. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo. Dopo l'interrogatorio Atqauoi, che dai primi esami è risultato negativo ad alcol e droga, è stato portato in carcere a Monza.