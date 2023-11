Omicidio a Corbetta, Luigi Buccino ucciso a coltellate dalla moglie Vita di Bono

Sui social ci sono le loro foto sorridenti. Loro due, Vita Di Bono e Luigi Buccino (47 e 54 anni), insieme ai figli. Uniti. Attimi felici, lontani anni luce dal baratro che si è aperto all'alba di domenica 5 novembre nella loro abitazione al civico 50 di via Piave a Corbetta dove Vita ha ucciso il marito per poi ammazzarsi.

La tragedia si è consumata in camera. Nel letto. La donna, secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, avrebbe impugnato un coltello e colpito alla schiena il compagno che ancora dormiva sotto le coperte per poi sgozzarlo. Infine ha preso la stessa lama e, sempre nel letto, si è tagliata i polsi e la gola. Sui due corpi è stata disposta l'autopsia, investigatori e inquirenti vogliono capire se la donna avesse assunto medicinali o psicofarmaci.

Sui social Vita e Luigi sembravano una famiglia modello. Lei casalinga originaria di Genova, lui muratore arrivato nell'hinterland dalla Calabria. Pubblicavano le foto di loro al mare sorridenti; postavano scatti felici di compleanni e anniversari con i figli diventati grandi. Ricordi lontani perché la serenità quotidiana era incrinata e forse la loro relazione era arrivata al capolinea.

Non solo, la donna aveva avuto qualche problema di natura psichica nei mesi scorsi e aveva ricevuto cure all'ospedale di Magenta. Inoltre, alcuni vicini hanno raccontato agli investigatori di litigi frequenti. Nel passato della coppia, comunque, non ci sarebbero episodi violenti. Secondo quanto finora appreso, infatti, pare non ci siano né denunce pregresse né vecchi interventi delle forze dell'ordine. Qualche mese fa la donna aveva provato a togliersi la vita, ma era stata salvata.

La macabra scoperta è avvenuta nel pomeriggio di domenica 5 novembre. Il figlio 24enne non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e quindi si è precipitato a casa loro. Li ha trovati a letto. Morti. È scattata la chiamata al 112 ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, del nucleo investigativo e la scientifica. Le indagini hanno preso subito una piega ben precisa: nessuna pista esterna. Nessun clamoroso colpo di scena, ma una tragedia famigliare maturata tra le mura di casa. L'ennesima.