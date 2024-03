Il conte Pietro confessa agguato col machete, arrestato il fratello Rocco Costanzia di Costigliole

Pietro Costanzia di Costigliole, il 23enne di origini nobili in carcere dopo un'aggressione con un machete a un coetaneo a Torino, ha ammesso di aver aspettato sotto casa, al 3 di via Panizza a Mirafiori Nord, e ferito il ragazzo con la lunga lama. La confessione è arrivata durante l'interrogatorio davanti al giudice, venerdì

In giornata è stato arrestato anche il fratello di Pietro, Rocco Costanzia di Castigliole: sarebbe stato lui il complice alla guida dello scooter T-Max con cui sono arrivati sul luogo dell'aggressione.

Rocco è stato localizzato vicino al suo appartamento e portato in questura in stato di fermo, come disposto dalla procura di Torino. Il conte davanti al gip nel corso dell’udienza di convalida che si è tenuta nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, ha ammesso di aver colpito la vittima e si è scusato per avergli rovinato la vita. Il ferito ha infatti subìto l'amputazione della gamba sinistra sotto il ginocchio e si trova in prognosi riservata, come racconta TorinoToday.

Chi è Pietro Costanzia di Costigliole

Nato a Milano, residente a Torino, con un passato a Barcellona, di origine nobili: Pietro Costanzia di Costigliole, soprannominato "Il Santo", ha 23 anni e studi di marketing alle spalle. Sul web, dove non usa il suo nome completo, ostenta il suo amore per auto di lusso e abiti griffati. Ascoltato dal pubblico ministero titolare dell'inchiesta, Mario Bendoni, in presenza di due avvocati difensori e aveva affermato di essere completamente all'oscuro dell'episodio. Quando è stato fermato dalla polizia pare che fosse convinto che si trattasse dell'esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria iberica, visto che in Spagna aveva soggiornato per un lungo periodo.

Costanzia di Costigliole è una famiglia della piccola nobiltà piemontese: signori di Costigliole Saluzzo (Cuneo). Un ramo della famiglia, quello del fratello del bisnonno di Pietro Costanzia, è stato creato conte solo nel 1966. Il 23enne è figlio di Carlo jr, avrebbe un fratellastro, figlio del padre e di Mar Flores, una nota attrice, conduttrice e modella spagnola. Il fratellastro di Pietro recitava in una serie tv, Toy Boy, andata in onda su Netlix.