Dieci rapine e non finiscono mai in carcere: "Dobbiamo mangiare"

Otto febbraio 2022, le sette e mezza del mattino passate da pochi minuti. Su una Peugeot 307 ci sono due uomini. Due uomini che parlano d'affari. Uno di loro dice: "Domani bisogna farlo per forza qua". L'altro sembra d'accordo e guarda un po' più avanti: "Prima di San Valentino bisogna lavorare". Ed effettivamente San Valentino arriva. Altra auto - una Citroen Xsara -, ancora due uomini. L'orologio segna le 6.53, poco dopo l'alba. Il pensiero fisso è lo stesso: "Porco cane, se dobbiam lavorare oggi". E ancora: "Speriamo, speriamo di lavorare", accompagnato da una bestemmia. Perché "gli faccio un pensiero a lei, non c'ho un caz***". I due uomini su quella Peugeot 307 sono Carlo Testa - 42 anni compiuti il 12 dicembre, il "Testone" della Comasina e un lunghissimo curriculum come rapinatore - e il socio Carlo Dimundo, 56 anni, origini baresi e un soprannome che dice tanto, tantissimo di lui: il "Principe". È lui l'uomo che si preoccupa di San Valentino, anche a bordo della Citroen Xsara, dove a fargli compagnia c'è invece Antonio Cavorsi, foggiano di 63 anni, anche lui - conosciuto tra gli amici come il "Catamarano" - un discreto pedigree criminale. Il loro "lavoro", quello che sanno fare meglio, è rapinare. Organizzare e mettere a segno rapine.

Nei giorni scorsi i nomi del "Testone", del "Principe", del "Catamarano" e di Vincenzo Corsaro - quel "Vinci", 47 anni, molto noto a Novate - sono finiti in un avviso di chiusura indagini della procura di Milano, che ipotizza i reati a vario titolo di rapina, ricettazione e lesioni personali. I quattro - tutti difesi dall'avvocato Cristina Tognosi - sono sospettati di aver colpito, tra rapine tentate e riuscite, dieci uffici postali in giro per la Lombardia tra novembre 2020 e febbraio 2022. Dieci blitz in sedici mesi che avrebbero fruttato al gruppo 180mila euro. Su loro hanno indagato a lungo gli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, coordinati dai pm Francesca Crupi e Isabella Samek Lodovici, anche se non si è mai arrivati alle misure cautelari che avrebbero potuto far finire in carcere i quattro.

Il lavoro dei militari parte dal "mezzo". È il 24 febbraio 2021, in una stradina di Novate viene trovata una Ford Ka bruciata. La posizione della macchina, "spinta" verso un muro in una sorta di parchetto, e l'assenza della targa tolgono subito ogni dubbio: quel rogo è doloso. Segno che qualcuno volesse sbarazzarsi, e alla svelta, di quella macchina, poi risultata rubata a Milano il 27 agosto di un anno prima. I militari iniziano ad indagare e scoprono che quel veicolo è stato ripreso più volte dalle telecamere di videosorveglianza del comune di Novate Milanese, cittadina di 20mila abitanti ma soprattutto residenza ufficiale di "Vince" e comune vicino, troppo vicino, al quartiere di Comasina, dove vive "Testone". Gli investigatori, incrociando i frame degli occhi elettronici con i dati dei cellulari che si trovano in zona al momento del passaggio del veicolo, scoprono che quella Ka era usata proprio dai due.

Così l'inchiesta svolta verso le rapine, da sempre il business preferito dei due. E l'intuizione si rivela giusta. Perché quello che hanno fatto le telecamere di Novate - riprendere quell'auto -, lo hanno fatto anche altri occhi elettronici. Come quelli di Bovisio Masciago, in Brianza, teatro il 4 novembre 2020 del primo assalto contestato alla banda. Quel giorno, stando ai documenti agli atti dell'indagine, a entrare in azione nell'ufficio postale di piazza Bonaparte sarebbero Testa, Dimundo e Corsaro. Alle 8 in punto, prima dell'orario dell'apertura - come faranno sempre, da veri seriali professionisti -. prendono alle spalle una dipendente e la trascinano dentro dove la tengono in ostaggio insieme a due colleghi e un cliente. "Non vogliamo farvi male, vogliamo la chiave", dicono mentre hanno il volto coperto da cappucci e cappelli. "Abbiamo bisogno di mangiare", spiegano. Nonostante la pistola in pugno, però, le vittime riescono a far perdere tempo ai rapinatori, che alla fine vanno via a mani vuote. Il gruppo, però, non si perde d'animo.

Il 28 dicembre 2020 - quando la Ford Ka verrà immortalata ancora una volta nella zona - il copione si ripete. Due, sempre secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alle 8.56 fanno irruzione alle Poste di piazza Tricolore a Senago - mentre uno resta fuori a fare da palo -, si fanno aprire le casse con il più classico dei "questa è una rapina" e vanno via con 3.075 euro in contanti. Il 4 febbraio 2021 - l'ultimo colpo prima che la Ka venga data alle fiamme -, il salto di qualità. Nuova formazione - "Testone", "Catamarano", "Principe" - e nuovo obiettivo: l'ufficio postale di via Airoldi a Carimate, nel Comasco. Quella mattina i rapinatori si presentano alle 7.45 vestiti da vigili e dicono di dover fare un controllo. Una volta dentro, uno di loro estrae una pistola: "Non fate suonare l'allarme, state calmi che non vi succede niente. Vogliamo solo i soldi, non siamo bestie". E alla fine i soldi avranno: i 52.697 euro che erano nella cassaforte aperta dal direttore.

Il 25 maggio successivo a colpire sono ancora loro. Di nuovo Carimate, ma l'ufficio è quello di via XXV aprile. Alle 7.58, "Testone" e il "Principe" - con addosso due giacconi giallo fluo da postini - aggrediscono alle spalle la direttrice e le fanno aprire la cassa: "Stai tranquilla, entra, metti i codici e non fare scherzi". Dentro ci sono 71mila euro in contanti. L'8 settembre un piccolo incidente di percorso per la banda. Il "Principe" e uno dei soci - sempre stando alle indagini dei carabinieri - puntano le Poste di piazza Angelini a Zeccone, nel Pavese. Il copione è lo stesso: la dipendente viene aggredita alle spalle mentre apre la saracinesca, ma reagisce, al rapinatore cade la pistola, lei si divincola e fugge. "Quella lì il cannone neanche me lo ha visto", dirà poi Dimundo parlando con uno dei complici, senza sapere di essere intercettato. "Vuoi mettere un cannone grosso che lo vedono - la sua idea -. Fai una scena. E non con questo qua piccolino". Ma la batteria si riprende subito. Ventuno giorni dopo il blitz va a segno. Ufficio di Ozzero, piazza Libertà: dipendente aggredita alle spalle, casseforti temporizzate aperte e 36.250 euro fatti sparire nel nulla dai banditi, ancora una volta con pettorine e giubbotto gialli. Il 7 dicembre chiude il 2021 con il botto. Di nuovo Carimate, di nuovo via XXV aprile. Questa volta ci scappa anche il ferito perché la direttrice viene buttata a terra e finisce in ospedale con trauma cranico e policontusioni, mentre i banditi fuggono con i 16mila euro della cassa.

È l'ultimo blitz che riesce al gruppo. Perché il 5, il 7 e il 14 febbraio 2022 - proprio il giorno di San Valentino - cercheranno di svaligiare le Poste di via Garibaldi a Carugo, fallendo sempre. Nell'ultimo tentativo a metterli in allarme è il passaggio, in realtà casuale, di un'auto dei militari. Pensano che i carabinieri gli stanno addosso, che hanno ormai stretto il cerchio attorno a loro. E in effetti hanno ragione. Ma questo non rallenta la loro corsa. Poche ore dopo, però, scattano i fermi. I militari bloccano Testa, Dimundo e Cavorsi - Corsaro è già in carcere da fine dicembre per droga - e li trovano su un'auto rubata con due pistole scacciacani addosso, poco distanti da un bar di Lentate sul Seveso. Pronti a colpire. Qualche giorno prima, passando in macchina davanti alle Poste di via Airoldi a Carimate, in una sorta di anniversario del colpo dell'anno prima che gli aveva fruttato oltre 50mila euro, il "Principe" si era lasciato andare: "È un anno che non la facciamo qua, questa è bella da fare eh". Ma i carabinieri sono arrivati prima. Adesso è arrivato anche l'avviso di chiusura indagini e all'orizzonte c'è il processo. La parola fine sulla banda di "Testone", il "Principe", il "Catamarano" e "Vinci".