Oggi lo sciopero dei mezzi a Milano: orari e linee a rischio stop

Il giorno dello sciopero. Oggi, lunedì 24 luglio, a Milano e in tutta Italia va in scena lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Usb lavoro privato. I dipendenti delle aziende del Tpl potranno incrociare le braccia per quattro ore.

A Milano non si annunciano disagi per metropolitane, autobus e tram Atm, che ha fatto sapere di non aver ricevuto adesioni, mentre potrebbe essere una giornata decisamente molto più completa per chi utilizza i treni. Lo sciopero inizierà alle 9 e riguarderà i convogli Trenord che circolano sulla rete Ferrovienord - i cui lavoratori potranno incrociare le braccia - e sui binari gestiti da Ferrovienord e la stessa Trenord.

"Dalle ore 09:01 alle ore 13:00 di lunedì 24 luglio è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord e che potrà generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord", si legge in una nota della società che gestisce il servizio ferroviario regionale.

Quali sono le linee a rischio

"Saranno interessati i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord", ha chiarito l'azienda di piazzale Cadorna. E quindi: "Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese, Brescia/Iseo – Edolo, le linee suburbane S2, S3 ed S4 e per il tratto gestito anche da Ferrovienord le linee suburbane S1, S9 e “S13". Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali tra Milano e Malpensa.

Non sono interessati dallo sciopero - ha sottolineato Trenord - "i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria Rfi, ma saranno possibili ripercussioni sulle linee a gestione mista S1 Saronno - Milano Passante - Lodi, S9 Saronno - Seregno - Milano - Albairate" e "S13 Milano Bovisa – Pavia". "Si precisa che i treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00 arriveranno fino alla destinazione finale", conclude la nota. Soltanto per i collegamenti aeroportuali sono previsti bus sostitutivi.