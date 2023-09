Lo sciopero dei mezzi Atm (metro, tram e bus) non sarà oggi

Venerdì 29 settembre non ci sarà lo sciopero dei trasporti proclamato dal sindacato Usb. A Milano, dunque, i mezzi Atm (metro, bus e tram) saranno regolari per tutto il corso della giornata. La data dell'agitazione è stata spostata a lunedì 9 ottobre. La protesta, di livello nazionale, è stata slittata dopo l'intervento del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che aveva ridotto l'agitazione da 24 a 4 ore. Un'entrata 'a gamba tesa' del dicastero che non è andata giù ai sindacalisti che in una nota hanno detto che "si è consumata l'ennesima aggressione all'esercizio del diritto di sciopero", da parte del ministro Matteo Salvini.

"Questa assurda ordinanza - scrivono i sindacalisti - svilisce tutta la storia e il valore del diritto di sciopero, quale unico mezzo di rivendicazione dei lavoratori, a maggior ragione per gli autoferrotranvieri sopraffatti da anni di privatizzazioni selvagge, bassi livelli salariali e tutele ridotte al minimo che hanno polverizzato e martoriato la categoria". Il sindacato parla anche di "uno sciopero di carattere politico e per questo molto scomodo, uno sciopero che mette in discussione le politiche di questo governo, che oltre a rivendicare salari e condizioni di lavoro dignitosi e l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, vuole evidenziare la necessità di combattere proprio l'attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali".

Lo sciopero dei mezzi del 9 ottobre

Anche il portale dell'Azienda dei trasporti milanesi ha confermato la notizia dello sciopero slittato. "A seguito dell'ordinanza del ministero dei Trasporti, il sindacato Usb ha differito a lunedì 9 ottobre lo sciopero nazionale. Venerdì 29 settembre le nostre linee saranno in normale servizio", scrivono. Benché non siano ancora ufficiali è verosimile pensare che gli orari dei mezzi per lunedì 9 ottobre a Milano saranno quelli 'classici' delle giornate di sciopero: quindi possibili interruzioni della circolazione dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.