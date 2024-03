Sciopero dei trasporti confermato: gli orari a Milano

Venerdì 8 marzo sarà la giornata dello sciopero generale. Su Milano - dove Atm ha comunicato non ci saranno disagi a metro, bus e tram - ci sarà invece lo sciopero dei treni Trenord, così come a livello nazionale saranno a rischio i treni di Trenitalia e il trasporto pubblico locale.

A proclamare l'astinenza dal lavoro - in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna - sono i sindacati Slai-Cobas per il sindacato di classe, Adl-Cobas. Secondo quanto preannunciato sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti quel giorno ci sarà uno sciopero generale dei settori pubblici, privati e cooperativi.

Gli orari dello sciopero dei treni Trenord

La società dei treni lombarda di Trenord ha pubblicato una nota per informare i passeggeri. "Il sindacato Slai Cobas - spiega - ha indetto uno sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 8 marzo 2024. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e o cancellazioni".

In ogni caso, come di consueto, saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei 'servizi minimi garantiti', la cui visualizzazione sarà consultabile attraverso questo link: www.trenord.it/trenigarantiti. I treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 23:59 del 7 marzo e con arrivo previsto nella destinazione finale entro le 00:59 dell'8 marzo arriveranno fino a termine corsa.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

"Sono ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero, pertanto - prosegue Trenord - vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in 'real-time' tramite la nostra app".

Gli orari dei treni Trenitalia per lo sciopero

Allo stesso modo Trenitalia ha informato i clienti con un avviso sul portale. Per informazioni su orari e treni l'azienda ha attivato anche un call center 800 89 20 21. Oltre alla pagina dedicata ai treni garanti.

"Dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 8 marzo, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper, proclamato dalle organizzazioni sindacali. I treni - si legge nel comunicato - possono subire variazioni o cancellazioni. Previste le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle ore 21. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo Fs Italiane, assistenza clienti e biglietterie".