Sciopero dei treni dopo il grave incidente: disagi per 24 ore

Sono ore di disagi e ritardi per i treni in tutta Italia. È infatti in atto uno sciopero del personale di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e del personale del Gruppo ferrovie dello Stato italiane, proclamato dopo il terribile incidente sul lavoro che ha provocato la morte di 5 operai lungo la linea Torino - Milano.

Sul sito di Trenitalia si legge che c'è uno "sciopero nazionale del personale dalle ore 15.36 del 31 agosto alle ore 15.35 del 1° settembre. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche dopo la sua conclusione".

I disagi legati allo sciopero. Stando a quanto comunicato sul calendario degli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la prima agitazione - quella dal 31 agosto al primo settembre - è stata proclamata dal sindacato Usb lavoro privato. A carattere nazionale e coinvolge anche le imprese che si occupano del trasporto merci, oltre quella dei passeggeri.

Per tutta la giornata di venerdì 1° settembre, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Trasporti, hanno proclamato uno sciopero del personale addetto alla gestione ed esecuzione della manutenzione delle infrastrutture della società Rfi. In particolare, la protesta, a carattere nazionale, riguarderà le ultime 4 ore della prestazione.

Lo sciopero Trenord in programma

Nei prossimi giorni è in programma il primo sciopero del personale Trenord del mese di settembre. Si tratta di uno manifestazione organizzata da tempo e che non è collegata al grave incidente ferroviario di Brandizzo (qui i dettagli).