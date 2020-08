Milano, il violento temporale scoperchia il tetto della Rsa: le immagini impressionanti. Video

Milano travolta dal maltempo con strade allagate, alberi abbattuti e tetti scoperchiati. In particolare in via Arsia è volato via il tetto della Rsa Pastor Angelicus.

"Strada chiusa al traffico e deviazione linea 40. Disagi in Val Lagarina per crollo di alberi". A scriverlo su Facebook con tanto di foto e immagini in diretta è stato Fabio Galesi, consigliere del Municipio 8.

La zona più colpita dal temporale, secondo quanto appreso da MilanoToday dai vigili del fuoco, è infatti precisamente l'area a Nord della città, tra Quarto Oggiaro, Novate, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni

Tromba d'aria in via Arsia

In via Arsia sono intervenuti i pompieri e il personale del 118 con sei ambulanze per fortuna non ci sono stati feriti gravi e le persone visitate - sette tra i 49 e i 92 anni - sono state tutte controllate sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Una complessa operazione di trasferimento si è resa necessaria nella Rsa milanese. Una decina gli ospiti che sono stati portati via, sotto la pioggia, tra misure di sicurezza Covid, dalle ambulanze del 118. A causa dei danni inflitti dalla pioggia sono stati portati in un'altra sede del gruppo, in via Paravia.

I pazienti che si trovavano in un reparto isolato all'ultimo piano, tutti in attesa dell'esito del tampone. Gli ospiti hanno trovato posto in un'altra Rsa, che era Covid-free e dove ora si spera che nessuno dei nuovi arrivi risulti positivo.