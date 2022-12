Tutti i musei aperti a Milano nei giorni di Natale e capodanno (uno è gratis)

La cultura a Milano non va in ferie nemmeno a Natale e capodanno. Chi rimane in città per le feste potrà scegliere tra diverse mostre temporanee ed esposizioni permanenti.

I musei aperti il giorno di Natale a Milano

Palazzo Reale, il Padiglione d’Arte Contemporanea (Pac), il Museo della Culture (Mudec) e la Fabbrica del Vapore saranno aperti anche il 25 dicembre, così come la Casa della Memoria, con il programma di attività di CantiereMemoria, e le Gallerie d'Italia, che però osservano orario ridotto.

I musei aperti a capodanno a Milano

Anche il 1° e il 6 gennaio rimangono visitabili Pac, Palazzo Reale, Casa della Memoria, Mudec e Fabbrica del Vapore. La Pinacoteca di Brera, poi, oltre ad essere apertaa capodanno, dalle 10 alle 17, è gratis (con prenotazione obbligatoria).

I musei aperti durante le feste a Milano

Da martedì a domenica, salvo il 25 dicembre e il 1° gennaio, sono aperti tutti musei civici: Museo del Novecento, Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Gam | Galleria d'Arte Moderna, Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento, Casa Museo Boschi Di Stefano, Museo Nazionale di Storia Naturale e Acquario civico. Nelle sedi l'ultimo ingresso è consentito fino a un'ora prima della chiusura. La Pinacoteca di Brera, chiusa il 25 dicembre, riapre il 26 con orario ridotto.

Domenica al museo

Fatta eccezione per la Pinacoteca di Brera, che apre gratis a capodanno, la 'Domenica al museo' slitta all’8 gennaio per tutti i musei civici e per il Museo d’arte della Fondazione Luigi Rovati, le Gallerie d'Italia e Armani Silos, dove si potrà entrare senza pagare il biglietto.