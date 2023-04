Fuori (dal) salone del mobile: quanto guadagna Ikea?

La catena di origine svedese che ha trovato anche in Italia terreno fertile per la sua offerta tanto da arrivare a 30 punti vendita nel nostro paese. Il primo, aperto a Cinisello Balsamo (Mi) è datato 1989. Per la cronaca quel negozio esiste più, sostituito da quello di Carugate nove anni dopo, poi seguiti da Corsico e San Giuliano Milanese. Ecco i conti del gigante svedese dei mobili a Milano e in Italia

Il contenuto è riservato agli abbonati.