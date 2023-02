Dossier Verso le regionali

Attilio Fontana: “Con l’autonomia differenziata avremmo gestito meglio la pandemia”

Il presidente uscente difende il lavoro svolto in questi cinque anni e promette di risolvere il problema delle liste d’attesa in pochi mesi. A Dossier dice: “L’autonomia è un vantaggio anche per il Sud”