Perché Carrefour non vende più Gatorade e Pepsi (anche a Milano)

“Non vendiamo più questa marca a causa di un aumento inaccettabile dei prezzi d’acquisto. Ci scusiamo per il disagio causato”. È il cartello comparso su diversi scaffali di Carrefour di Milano sotto a diversi prodotti come Pepsi patatine Lay's e snack Doritos, tutti prodotti della galassia PepsiCo, multinazionale statunitense. La decisione, come riportato in un articolo firmato da Violetto Gorrasi di Today, era maturata a inizio gennaio, ma adesso gli effetti si vedono anche in diversi punti vendita di Milano.

La decisione del colosso francese rientra in una più ampia diatriba tra le catene della grande distribuzione e i produttori di beni di largo consumo, accusati di aver alzato i prezzi aumentando i profitti e lasciando ai supermercati l'onere di non scaricare gli eccessivi rincari sui consumatori. Venendo ai numeri delle due aziende coinvolte, nel primo semestre del 2023 il margine di redditività di Carrefour è rimasto stabile a 1,9 miliardi di euro, mentre PepsiCo ha alzato per tre volte le previsioni di utile per la fine dell'anno. Il gigante statunitense tra giugno e settembre ha alzato i listini in media dell'11%, accettando un calo di volumi di vendita del 2,5%, con nuovi rincari previsti per il 2024.

Contromosse simili sono state adottate anche in Germania, dove due colossi della grande distribuzione come Edeka e Rewe hanno interrotto per lo stesso motivo per qualche tempo i contratti di fornitura con Mars, Kellogg's, PepsiCo e Coca Cola.