Ultimo appuntamento con le pinte artigianali nella 'piccola Versailles di Milano'

Ultimo appuntamento con 'Birra in villa'. Venerdì 4 e sabato 5 agosto le pinte artigianali tornano ancora una volta nella 'piccola Versailles milanese'. L'iniziativa è in programma dalle 19 all'una alla Villa Arconati di Bollate (Milano).

Nella bellissima corte nobile del 'castellazzo' va in scena la manifestazione organizzata da Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con Birra Artigianale Follia Pura. Protagonista indiscussa è la birra artigianale.

Sarà possibile gustare un’ottima cena con deliziosi primi piatti, carne alla griglia, patatine fritte e tante sfiziosità dolci e salate accompagnate naturalmente dalle pinte artigianali. "Il venerdì sera vivi la corte nobile della 'regia Villa' di Castellazzo in un modo davvero unico nello splendore delle sere d’estate - scrivono gli organizzatori -, cibo genuino e rinfrescante birra artigianale prodotta con materie prime di altissima qualità saranno gli ingredienti per vivere le calde serate estive in un luogo dal fascino secolare, in un’atmosfera elegante ed esclusiva, dove si respira il fascino d’altri tempi".

Ad arricchire le due serate, ci sarà della musica dal vivo. Venerdì un particolare concerto per pianoforte. Come magico sottofondo, in occasione dei 22 anni dalla uscita del film cult di Jean-Pierre Jeunet, ll Meraviglioso Mondo di Amelie, il pianista Armando Illario ripercorrerà la colonna sonora del film targata Yann Tiersen, per trasportare il pubblico a Montmartre in un'atmosfera magica e sognante. Sabato, invece, Italia Mon Amour omaggia i cantautori e la musica italiana. La scaletta include tutto il meglio del cantautorato italiano, da De Andrè a De Gregori, da Rino Gaetano, a Bennato, da Pino Daniele a Mannarino, da Adriano Celentano a Lucio Dalla, da Ivan Graziani a Roberto Vecchioni.