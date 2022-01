Turismo: la Bit sposta la data, sarà a Milano ad aprile

Non più a febbraio ma in primavera. La Bit, Borsa internazionale del turismo, si svolgerà dal 10 al 12 aprile 2022 a Milano (Fiera Milano City al Portello), mantenendo comunque la sua formula che guarda alle mete turistiche italiane e internazionali e proponendo un'offerta completa per chi arriva e chi parte, attraverso gli espositori.

"Il turismo - si legge in una nota degli organizzatori - sta vivendo un momento di incertezze. In un contesto in cui la pandemia condiziona gli spostamenti a breve e a lungo raggio, il settore è ancora interessato dalle decisioni dei vari governi e dai comportamenti dei singoli. In questo contesto gli operatori del turismo che vedono in Bit un momento unico e privilegiato per fare business e incontrarsi, chiedono più tempo per permettere al settore di ritrovare un equilibrio e identificare le tendenze che caratterizzeranno i prossimi mesi".

Le date sono stae scelte per consentire dunque agli operatori di osservare meglio l'evoluzione della pandemia covid e delle conseguenti decisioni politiche e di promuovere la stagione turistica a partire dalla primavera del 2022. "Da qui ad aprile - si legge ancora nella nota - l'osservatorio di Bit sarà attivo per monitorare la situazione e identificare le soluzioni ottimali per rilanciare il settore".