In campo col cuore a San Siro: il torneo per acquistare i Dae

Finalmente si torna in campo e dove? A San Siro. la Nazionale degli agenti immobiliari si ritrova per raccogliere fondi e favorire la diffusione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni! Ogni anno, in Italia, circa 60.000 persone muoiono in conseguenza di un arresto cardiocircolatorio (ACC), spesso improvviso e senza essere preceduto da sintomi si nessun genere. In caso di arresto cardiaco improvviso un intervento di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce, in modo statisticamente significativo, a salvare fino al 30 per cento in più delle persone colpite. In particolare, è dimostrato che la maggiore determinante per la sopravvivenza è rappresentata dalle compressioni toraciche esterne (massaggio cardiaco) applicate il prima possibile anche da parte di personale esperto anche non sanitario, a cui deve seguire, in tempi stretti, la disponibilità di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) che consente di erogare una scarica elettrica dosata in grado, in determinate situazioni, di far riprendere un’attività cardiaca spontanea.

La formazione, la prevenzione e la diffusione del defibrillatore come strumento salvavita sono le motivazioni che caratterizzano il progetto “IN CAMPO CON IL CUORE” che si articola in molteplici attività associative e sostegno a iniziative volte alla presa di coscienza di sportivi, giovani e di tutti i cittadini di quello che dovrebbe esser un bagaglio di conoscenza basilare utile per l’individuo e per tutta la Comunità, nell’ essenziale rapporto di solidarietà e altruismo di una società civile e coesa. Ad oggi l’Associazione In Campo con il Cuore ha donato alla città di Milano, alle scuole, poli museali e parchi pubblici 25 defibrillatori, grazie ai quali si sono salvate 3 persone colte da arresto cardiaco.

Il 12 GIUGNO 2021 STADIO SAN SIRO si giocherà il 4° TROFEO IN CAMPO CON IL CUORE! Se siete agenti immobiliari cliccate il link qui sotto e iscrivetevi per giocare nel magico campo di SAN SIRO, se non lo siete andate a godervi semplicemente la partita. FacesofRE.com, tra gli altri, si è prodigato per promuovere questa iniziativa attraverso i propri strumenti, i propri iscritti e partner e i propri contatti professionali.