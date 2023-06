Cinema arena chiesa rossa 2023

Torna anche quest’anno “Estate al Cinema – Arena Chiesa Rossa”, la rassegna di cinema all’aperto che da giugno a settembre illumina il Municipio 5 del Comune di Milano, offrendo una programmazione ricca e diversificata, per accontentare tutti i gusti e per tenere compagnia sia agli adulti che alle famiglie.



Dopo il successo delle tre precedenti edizioni, il Centro Asteria, la Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa e l’Associazione Alveare propongono anche per l’estate 2023 quattro appuntamenti settimanali (per un totale di 40) con i migliori titoli del momento: saranno proiettati i film più premiati agli Oscar 2023, a partire da Everything Everywhere All at Once in versione originale con sottotitoli italiani, e i vincitori del David di Donatello.



L’alta qualità della selezione cinematografica risponde al desiderio di avvicinare il pubblico del quartiere periferico sud di Milano, e di tutta la città, a proposte culturali di valore, favorendo un senso di comunità partecipativa e con la speranza di promuovere un ritorno virtuoso al cinema.



Per questo motivo sarà garantita la qualità delle proiezioni grazie all’utilizzo di attrezzatura tecnica professionale e all’ausilio di cuffie Wireless.



La proposta settimanale è così scandita:

• il martedì è dedicato al CINEMA ITALIANO

• i titoli del mercoledì sono pensati in modo particolare PER LE FAMIGLIE

• il venerdì sarà dedicato a titoli d’autore in LINGUA ORIGINALE, sottotitolati in italiano

• il sabato, invece, si proporranno titoli MAINSTREAM, adatti a un pubblico ampio che desidera non perdersi i titoli cult del momento



Per rendere l’esperienza più coinvolgente e permettere al pubblico di trascorrere delle serate in un clima accogliente e di ristoro, quest’anno, abbiamo pensato di arricchire la proposta con due novità!



o POP CORN caldi tutti i mercoledì di giugno e luglio, da gustare guardando i nostri film per le famiglie

o APERICINEMA con cocktail e buffet in occasione delle proiezioni dell’1 e dell’8 luglio



Per favorire una maggiore adesione, l’Arena Estiva Chiesa Rossa aderisce a CINEMA IN FESTA, iniziativa promossa dal MIC con la collaborazione del Davide di Donatello, volta a promuovere il bel cinema italiano ed europeo: il costo del biglietto per i film aderenti sarà ridotto a soli €3,50.