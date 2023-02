Lo spettacolo di circo acrobatico in occasione del Carnevale

In occasione del Carnevale Ambrosiano, dal 16 al 19 febbraio lo storico teatro Gerolamo si trasformerà come per magia in un fascinoso circo dell’Ottocento.

Lo spettacolo verrà proposto in sei repliche in quattro giorni, accompagnate da diversi eventi che completeranno l’esperienza circense: mostre, convegni, animazioni e lezioni di circo, in un festoso ritorno alle origini. Perché il Circo prima del Circo abitava a Teatro.

Lo spettacolo

Ideato dallo scrittore e giornalista Roberto Bianchin (“Premio Massimo Alberini” per la critica circense) e messo in scena dal figlio d’arte Paride Orfei, figlio di Nando e nipote di Liana e Rinaldo, discendente dalla celebre dinastia del circo italiano e direttore della scuola di arti circensi “Circo dei Sogni”, lo spettacolo “Circoteatro Ambrosiano. Il circo prima del circo”, creato appositamente per il Teatro Gerolamo, ricrea l’atmosfera dei circhi-teatro ottocenteschi, con la presenza di un cast internazionale.

Gli artisti

Fra gli artisti: il mimo e clown Paolo Casanova, in arte “Carillon”, dal circo Roncalli, Germania; l’acrobata aerea Snejinka Nedeva, dalla Bulgaria; il comico Benjamin Delmas (Francia), dal Cabaret Bizarre di Zurigo; l’antipodista Romy Meggiolaro; il giocoliere Sonny Caveagna; la verticalista Britney Bricherasio; gli acrobati Christian Orfei, Matilde Pasotti, Simone D’Agostino; le contorsioniste Angelica Caforio e Matilde Grossi; la trapezista Federica Solinas; i musicisti Roberto Riccitelli e Nicole Davis.

Ma il “CircoTeatro Ambrosiano” non è soltanto uno spettacolo. E’ un vero e proprio evento che si compone di una serie di iniziative collaterali a cominciare dal “Lezioni di circo”: come un preshow ogni spettacolo verrà preceduto da una mezz’ora di animazioni nell’arena del teatro, con lezioni d’arti circensi gratuite per bambini e ragazzi, legando in un solo fil rouge la pista e il palcoscenico. Le discipline praticate, a cura degli insegnanti della scuola di arti circensi del “Piccolo Circo dei Sogni” di Peschiera Borromeo, diretta da Paride Orfei, saranno: acrobatica a terra, globi, filo basso, hula-hoop, giocoleria.

La mostra storica sulla famiglia Orfei

A legare spettacolo, lezioni e animazioni alla grande e prestigiosa storia del circo italiano sarà la mostra storica “Nando Orfei, un sogno di famiglia”, curata dalla famiglia Orfei, che utilizza materiali provenienti dai propri archivi (costumi di scena, oggetti, attrezzi, fotografie, manifesti), che raccontano cent’anni di vita, avventure e successi di questa grande dinastia del circo italiano. Un evento che testimonia non solo l’amore e la passione della gente del circo per il proprio mestiere, ma anche il fascino e la cultura di cui è permeato il più antico, e più grande, spettacolo del mondo. La mostra, allestita da Gioia Orfei, artista di circo e sorella di Paride, sarà accompagnata da un filmato, realizzato per l’occasione dal film maker Piero Fontana, che racconta, anche con immagini inedite, l’avventura di Nando Orfei e dei suoi fratelli Liana e Rinaldo, autori di alcune delle più celebri e spettacolari produzioni circensi del Novecento.

L’evento “CircoTeatro Ambrosiano” verrà accompagnato, venerdì 17 dalle ore 10.00, da un convegno “Fra Circo & Teatro” indetto in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, con una lectio magistralis di Alessandro Serena, docente di storia del circo, e la partecipazione del Presidente del Club Amici del Circo e membro dell’European Circus Association Francesco Mocellini, del regista Antonio Giarola, direttore artistico dell’International Salieri Circus Award, e dei giornalisti e critici circensi Massimo Malagoli e Davide Vedovelli. Nell’occasione verrà presentato il libro di Paride Orfei, “Il sogno degli Orfei”. Una sorta di autobiografia, non solo sua, ma di tutta la famiglia, che ha segnato la storia del circo italiano, con un ricco apparato di fotografie rare e documenti inediti. Figlio del domatore (ma anche musicista, giocoliere, clown e attore cinematografico) Nando Orfei, e dell’acrobata aerea, equilibrista e cavallerizza (ma fu anche domatrice di tigri) Anita Gambarutti.