Città è il progetto fotografico di Mauro Mariani, che prosegue la sua ricerca "girando" ed esplorando altri e differenti luoghi di esposizione, proprio nella sua Città. Milano.

Non aspettatevi le classiche fotografie di architettura, il titolo non vi tragga in inganno, quello che viene messo in mostra é l'idea del fotografo della sua città, un messaggio, una meditazione, un pensiero rivolto ai luoghi che egli predilige.





Curatore