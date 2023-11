Corvetto in lirica

Sabato 9 Dicembre 16:00, presso la Chiesina San Vittore e 40 Martiri (viale Lucania n° 17 - Milano), l'Associazione Culturale “Art & Music Insieme”, in collaborazione del Municipio 4 di nell'ambito della rassegna "La Lirica in periferia", organizza un bellissimo pomeriggo di grande cultura, con musica lirica , brani e duetti d’opera e operetta e rinomati brani di vari autori famosi e classici napoletani.

Si esibiranno il soprano Ekaterina Adamova, il tenore Vitaliy Kovalchuk, accompagnati al pianoforte dal M° Loris Peverada.

Concerto Gratuito! Per info e prenotazioni contattare cell. 3498609353/ artemusic.insieme@gmail.com



https://www.facebook.com/events/2239451336246438/