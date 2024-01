Il mega concerto di Gabry Ponte per i suoi 25 anni di carriera

Sabato 27 gennaio Gabry Ponte si esibirà dal vivo al Mediolanum Forum di Assago. La data di Milano è la prima del suo tour di 4 tappe, in occasione dei 25 anni di carriera del grande dj e produttore.

Gabry Ponte

Gabry Ponte inizia la sua carriera ufficialmente nel 1998 quando produce “Blue (da ba dee)”, il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Al singolo segue il primo album “Europop” che vende altri 4 milioni di copie. Nel 2000 l’artista vince gli European Music Awards come “Miglior Artista Italiano nel mondo”.

Nel frattempo, comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 DJ al numero 61: Gabry Ponte resterà l’artista italiano con il ranking più alto di sempre in questa classifica. Nell’estate 2019 co-produce il successo europeo “Monster” (oltre 290 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane produttore austriaco LUM!X.

A giugno 2022 esce il singolo di Gabry Ponte con LUM!X feat. Daddy DJ “We Could Be Together”, certificato oro in Italia e Olanda e nell’agosto dello stesso anno "I'm Good (Blue)" di David Guetta guadagna una nomination ai Grammy, facendo sì che "Blue" diventi la prima canzone della storia a ricevere due nomination ai Grammy come Best Dance/Electronic Recording.

Attualmente è il dj e produttore italiano dei record, le sue hit hanno conquistato intere generazioni con oltre 3 miliardi di stream globali, con oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2 dischi di diamante, 40 dischi di platino e 22 oro.

Il tour

Gabry Ponte festeggia così i suoi 25 anni di carriera e si regala quattro eventi in giro per l'Italia, durante i quali l’artista ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, con scenografie e grandi effetti speciali.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.