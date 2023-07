Il mega concerto degli Iron Maiden a Milano. Orari, ingressi e biglietti

Sabato 15 luglio gli Iron Maiden tornano a Milano per esibirsi in un'unica data italiana all’Ippodromo San Siro.

Il concerto

La celebre band inglese si esibirà in concerto in qualità di headliner di The Return of the Gods Festival Milano, nell’unica data italiana di “The Future Past Tour”.

Prima di loro saliranno sul palco Stratovarius, Epica, Blind Channel e The Raven Age.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.

Gli ingressi

Per il concerto sono previsti due ingressi:

Ingresso Gold Circle – Via Caprilli

Ingresso Prato – Via Diomede