Pepe Ragonese in concerto al Blue Note sulle note di Chet Baker: orari e biglietti

Venerdì 24 settembre al Blue Note di Milano si esibirà Pepe Ragonese, musicista di fama internazionale, insieme a suo fratello Pancho Ragonese al piano, Marco Vaggi al contrabbasso e Paolo Orlandi alla batteria.

Il concerto

Il grande musicista torna al Blue Note in un viaggio attraverso brani ricorrentemente interpretati dal trombettista/cantante, e grande icona del jazz, Chet Baker.

Tra questi, classici e standard, ma anche brani meno conosciuti che in qualche modo sono diventate riferimenti sonori legate al musicista americano.

Pepe Ragonese

Nato a Buenos Aires nel 1976, Pepe Ragonese cresce in Italia in una famiglia attenta e sensibile all’arte. Inizia lo studio della tromba a 11 anni e a 16 inizia a calcare i palchi dei jazz club milanesi. E' grazie al suo talento che l'artista entra in contatto con numerose realtà dello spettacolo: teatro, televisione, festival musicali.

Partecipa con Paolo Rossi a “Scatafascio” su Italia 1 (trasmissione in cui accompagnerà artisti come Enzo Jannacci, i Giganti e altri…), “Storie per un delirio organizzato”, recital e dvd, “Romeo & Juliet” recital e dvd.

Partecipa inoltre alle edizioni 2010 e 2011 di Umbria jazz e Narni Black Festival, suonando o incidendo con artisti del calibro di Ivan Segreto, Folco Orselli, Sirya, Enzo Jannacci, I giganti, M. Rodgers, Saturnino…e numerosissime produzioni legate ad ambito cantautorale.

Pepe condivide anche il palco in situazioni di cabaret musicale con: Raul Cremona, Fichi D’india, Giovanni Cacioppo, Pali e Dispari, Gianluca de Angelis, Giammarco Pozzoli, Max Pisu, Debora Villa e tutto il gruppo “scaldasole”.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto di venerdì on-line.

