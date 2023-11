Concerto solidale De vuelta al sur - misa tango

De Vuelta al Sur

Coro Hispano Americano

diretto dal Maestro Antonio Neglia



Misa Tango di Luis Bacalov

Coro Canti Corum

diretto dal Maestro Vincenzo Simmarano

Giulia Taccagni, mezzosoprano – Dario Battaglia, baritono

Davide Vendramin, bandoneón - Alessandro Bazzoli, batteria – Stefano Borsatto, pianoforte



ingresso ad offerta libera, a favore dell'Associazione “La nostra Comunità”



In questo spettacolo il Coro Hispano Americano propone un incontro di esperienze musicali con un percorso che visita i luoghi “crocevia” – fisici e simbolici – e cerca di recuperare le radici delle culture europea e amerindia, in un processo di benefica contaminazione. Ogni brano apre alla visione di paesaggi sonori e culturali che attingono dall’Europa colonizzatrice del XVI secolo con una selezione di canzoni di corte spagnole, per condurci poi verso la reciproca influenza tra le diverse culture musicali autoctone. Con l’esecuzione di brani popolari provenienti da Messico, Cile, Argentina, Venezuela e Uruguay, le identità india e ispanica si confrontano con un repertorio che include composizioni originali ed elaborazioni di canti tradizionali latino americani.

Con la Misa Tango del 1997, Luis Bacalov ha espresso con i ritmi del tango e della milonga la sua profonda spiritualità: “…seguendo liberamente la scansione dei cinque momenti della messa, ho voluto realizzare una sorta di partitura ecumenica, capace di parlare a tutte le religioni…”.

Il Coro Canti Corum canterà accompagnato da solisti, batteria e pianoforte. La composizione è inoltre ben caratterizzata dall’utilizzo del suono struggente e vibrante del bandoneón argentino.



Con il patrocinio del Comune di Milano