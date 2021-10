"Musica maestro", il concerto tragicomico con l'orchestra d'archi Musicarte

"Il sipario si apre.

C’è un’orchestra, come in ogni concerto tradizionale.

Ci sono anche degli ospiti, come in ogni concerto che si rispetti.

Il Direttore agita la bacchetta e gli orchestrali iniziano a suonare: violini e violoncelli, viole e contrabbassi.

I tre ospiti della serata attendono con impazienza il loro momento per sfoderare le loro doti di eccellenti musicisti, cantanti e persino ballerini. Ma non tutto andrà per il verso giusto, tra rovinosi fallimenti, gag esilaranti e imprevedibili colpi di scena.



Il risultato è un concerto di musica classica tragicomico, come non se ne sono mai visti;

Un’ora di risate e divertimento in cui il pubblico non e? piu? semplice spettatore, ma diventa co-protagonista della serata.

Un viaggio nella musica e nel teatro, tra mondi immaginari, direttori d’orchestra ciarlatani, improvvisati ballerini, impavidi musicisti, onirici inseguimenti e aspiranti cantanti.



E dunque che lo spettacolo abbia inizio … Musica Maestro!"

