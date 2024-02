Le piante stanno zitte?: talk dedicato ai nuovi linguaggi per la biodiversità

A Cascina Nascosta, nel cuore del Parco Sempione di Milano, sabato 2 marzo alle 11 si terrà il talk intitolato “Le piante stanno zitte?”, dedicato ai nuovi linguaggi utilizzati per sensibilizzare e coinvolgere le nuove generazioni, in materia di sostenibilità e biodiversità.



Renato Bruni, direttore dell’Orto Botanico di Parma e curatore della mostra “Impronte. Noi e le piante”, dialogherà con Marzio Marzorati, presidente del Parco Nord e storica colonna di Legambiente Lombardia. A raccontare la propria esperienza ci sarà inoltre Niccolò Burinato, meglio conosciuto come “Il contadino Nick”, agricoltore e digital creator, autore di video divulgativi dedicati alla cura dell’orto e dei giardini, con un folto seguito sui social network.

Obiettivo dell’iniziativa - organizzata da Interno Verde, col supporto dell’associazione “Parma, io ci sto!” e la collaborazione di Cascina Nascosta - è confrontare punti di vista e percorsi professionali, per capire in quale direzione si muove oggi la comunicazione e l’educazione ambientale, a quali pubblici si rivolge, che interazione riesce a creare e attraverso quali strumenti è possibile “far parlare” la natura.



Aprirà l’incontro l’assessora al verde del Comune di Milano, Elena Grandi. A presentare e moderare la discussione sarà Licia Vignotto, responsabile del festival Interno Verde, che dal 2016 apre eccezionalmente al pubblico i più suggestivi giardini segreti delle città italiane.



Al termine dell’evento, sarà possibile fermarsi per un pranzo in mezzo al verde prenotando al ristorante bistrot del parco, Latteria, dove lo chef Andrea Bartolucci propone piatti biologici, ispirati ai colori e ai sapori della stagione. Nel pomeriggio si svolgerà il workshop di urban gardening dedicato alle semenze di primavera, che comprende una parte teorica e una parte pratica. Insieme ad Andrea Bolzoni, responsabile dell’orto didattico di Cascina Nascosta, si impareranno le basi della piantumazione. Il contributo richiesto a persona è di 15 euro, e comprende i materiali e i guanti da giardinaggio. Per prenotare il pranzo, il workshop, o entrambi: www.cascinanascosta.org



L’evento è parte del programma Impronte Off, curato da Interno Verde e sostenuto dall’associazione “Parma, io ci sto!” per affiancare la mostra "Impronte. Noi e le piante", aperta gratuitamente al Palazzo del Governatore di Parma fino a lunedì 1 aprile.



Per maggiori informazioni:

Licia Vignotto



licia@internoverde.it / +39 339 1524410