Da Bach a Bacchetti

Recital pianistico del M° Andrea Bacchetti, che offre un percorso che accompagna a rivivere i vari repertori che sono stati protagonisti dei palinsesti televisivi, da Bach alle parafrasi originali del M° Bacchetti, attraversando il primo periodo che eleggeva la musica colta come canale privilegiato (anni 50 e 60) e proseguendo poi verso gli anni‘70, con il progressivo avanzare della diffusione della musica leggera e dei fenomeni sociali ad essa connessi, con le melodie delle canzoni d’autore e pop, rappresentando i cambiamenti della sensibilità e del modo di riconoscersi attraverso i valori espressi dalla musica, che rispecchiano i processi storici e culturali e le scelte individuali del pubblico, prospettando vie molteplici e rinnovate con cui viene coniugato pensiero ed espressione per esprimere un senso della vita, modi di sentire il mondo, e che rivelano la particolare sensibilità con cui l’uomo si pone nei confronti della realtà vissuta seguendo strade di rinnovata ricerca di senso e di espressione che a volte suggeriscono, a volte manifestano pienamente e a volte nascondono le istanze esistenziali che sottendono, ma lasciano sempre all’ascoltatore la possibilità di lasciarsi coinvolgere, provocare e accompagnare rivivendo in modo proprio e unico il percorso espressivo che viene tracciato. In programma musiche di Bach, Scarlatti, Mozart, Liszt, Debussy, Arden, Mancini, Lucio Battisti, Menken e Villa Lobos. Ingresso 10 euro, sabato 28 ottobre alle ore 21 al teatro "La Creta" di Milano di via dell'Allodola 5. Il biglietto si acquista in teatro ma si può prenotare scrivendo una maila concertocreta@gmail.com.