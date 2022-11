Difesa personale milano: giornata contro la violenza sulla donna

Sabato 26 novembre, il giorno dopo la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza Contro la Donna, Elite Krav Maga Milano ha voluto chiedere a Megan Berkman, esperta e autorevole istruttrice con corsi e seminari in molte nazioni, di venire a Milano per guidare un workshop riservato a donne e ragazze per avvicinarle alla difesa personale.



In un contesto di incremento di rischio violenza, e con l'avvicinarsi del primo capodanno dopo le violenze di massa subite da diverse ragazze in Piazza Duomo a Milano, ci siamo dati l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e la sicurezza personale di quante più donne possibile.



Il Krav Maga è strutturato per tutti e aperto a ogni partecipante tuttavia, vista la natura potenzialmente delicata dell'evento e il contesto della giornata, la partecipazione al workshop del 26 novembre e riservata a donne e ragazze.



Registrazione necessaria.